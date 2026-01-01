В минприроды Прикамья призвали пермяков не купаться в Мулянке Также не рекомендуется посещать прибрежную полосу, чтобы избежать контакта с токсичными веществами Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Власти Прикамья ввели строгие ограничения на использование акватории р. Мулянки в связи с ликвидацией последствий масштабного загрязнения. Жителей краевой столицы просят полностью исключить любой контакт с водой до завершения очистных мероприятий.

Специалисты настоятельно рекомендуют пермякам воздержаться от посещения прибрежной полосы, чтобы избежать контакта с токсичными веществами. В частности, опасно купание и любые водные развлечения, включая катание на сап-бордах, лодках и гидроциклах, забор воды для хозяйственно-бытовых целей, а также выгул домашних животных у кромки берега. Эти меры вводятся на фоне экологической катастрофы в реках Пыж и Мулянка.

Оперативный штаб Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края перешел на круглосуточный график работы, организовав две полноценные смены без выходных.

Экотехнологический десант развернул деятельность сразу на четырех отрезках русел рек Пыж и Мулянка. По последним данным, к локализации пятна привлечены 135 человек личного состава и парк из 25 специализированных машин. По утверждениям властей, специалисты завершают сбор нефтепродуктов с поверхности водоема и ведут зачистку донных отложений и береговой линии. После первичной очистки пробы воды будут взяты на лабораторный анализ для оценки экологического ущерба. Ориентировочные сроки полного восстановления экосистемы пока не называются — они напрямую зависят от погодных условий и концентрации остаточных фракций топлива.

На фоне введенных ограничений власти напомнили о четырёх санкционированных локациях для летнего отдыха:

— правый берег Камы неподалеку от Коммунального моста;

— зеленая зона между улицами Фокинской и Мостовой и Мотовилихинским прудом;

— КамГЭС в Орджоникидзевском районе;

— левый берег залива Сылвы в п. Новые Ляды.

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