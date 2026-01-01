Для контроля ликвидации разлива нефтепродуктов на пермских реках задействуют беспилотники Власти, нефтяники и волонтёры продолжают очищать акваторию и прибрежную полосу Поделиться Твитнуть

В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края сообщили об усилении группировки сил для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. На заседании межведомственной комиссии было решено провести дополнительную воздушную разведку с применением БПЛА для точной оценки площади загрязнения акватории рек Мулянка и Пыж.

По данным ведомства, в данный момент водную поверхность перекрывают 18 рубежей защитных заграждений, состоящих из 87 бонов. Основная задача специалистов — сбор нефтепродуктов с водной глади, после чего начнется рекультивация береговой линии. Вице-премьер правительства региона Дмитрий Беланович отметил, что недавние затяжные дожди держали уровень воды высоким, а теперь, когда он нормализовался, пятна остались на берегах и кустарниковой растительности, что усложняет работы. Для ускорения процесса вице-премьер рекомендовал увеличить мощности привлеченных сил.

Для предотвращения попадания остатков нефтяной плёнки в Каму 21 июля будет установлена дополнительная заградительная дамба в районе ул. Строителей. Ожидается подкрепление из Республики Коми: в ближайшие дни прибудет дополнительное аварийно-спасательное формирование, имеющее опыт ликвидации подобных аварий.

Параллельно ведется мониторинг состояния окружающей среды. В частности, инспекторы Росприроднадзора определили площадки для отбора проб грунта, сам отбор начнется 22 июля. В Роспотребнадзоре по региону заявили, что специалисты ведомства не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, однако ведомству рекомендовали провести дополнительный сбор проб и вести постоянный мониторинг показателей.

Волонтёры и сотрудники пермского зоопарка спасли из зоны риска 33 птицы.

В настоящее время работы по ликвидации последствий разлива продолжаются. Параллельно усилен мониторинг территории.

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