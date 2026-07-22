В Перми запущено сквозное движение по обновлённому путепроводу на Монастырской Все работы дорожники должны закончить до конца года Поделиться Твитнуть

В Перми в техническом режиме сегодня открыли движение по реконструированному путепроводу на ул. Монастырской, расположенному в около ж/д станции Пермь I.

Для проезда пока доступны только две из четырех полос, при этом участок ул. Горького, который около корпуса Пермского института железнодорожного транспорта, пока полностью перекрыт. Дорожные службы перераспределили потоки из-за масштабного благоустройства у здания института.

Там параллельно возводятся элементы доступной среды: новый пешеходный переход, парковочная зона и насыпь вдоль путей.

Сейчас тротуары готовят к укладке финишного асфальта, после чего их отделит от проезжей части новое ограждение. Его дизайн воссоздан по архивным чертежам, а сами секции уже облицовываются натуральным камнем. Аналогичным материалом декорируются новые несущие опоры сооружения.

Также продолжается глубокая реконструкция подпорных стен и замена изношенных фрагментов старой кладки. Для стабилизации стены около Дома Мешкова применена технология инъектирования — она позволит усилить фундамент без демонтажа исторической постройки.

Одним из важнейших условий работ стала непрерывность движения поездов — ж/д сообщение через путепровод не прерывалось ни на час.

После реконструкции путепровода северный портал со стороны набережной отделают матовой гранитной плиткой. Инфраструктуру дополнят архитектурно-художественная подсветка подпорной стены, точечные светильники на колоннах и энергоэффективное освещение дорожного полотна.

На уровне пешеходной зоны чиновники обещают пермякам небольшую смотровую площадку, а у подпорной стены планируется установить специализированную скамью для отдыха. Полностью завершить реконструкцию объекта городские власти должны до конца года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.