Движение по улице Монастырской в Перми возобновится 22 июля Транспорт пустят по двум полосам Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В краевой столице завершается ключевой этап масштабной реконструкции транспортной развязки в центре города. Для автомобилистов и пассажиров вновь откроется движение по ул. Монастырской — работы на объекте подходят к финишной прямой. К 22 июня строители уложат нижний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

С открытием магистрали общественный транспорт вернется к привычной схеме: на маршрут у вокзала Пермь I выйдут большие автобусы №3, 51 и 71. В связи с этим временный компенсационный маршрут №85 будет полностью упразднен.

Как сообщили в региональном минтрансе, магистраль заработает лишь в техническом режиме — для проезда будут доступны только две полосы из четырёх.

Одновременно с запуском ул. Монастырской начнется следующий этап транспортного коллапса: закроется для сквозного проезда участок ул. Горького. По данным ведомства, это необходимо для демонтажа временных объездных путей. Высвободившееся пространство задействуют под обустройство полноценного пешеходного перехода, новой парковочной зоны и укрепление ж/д откоса георешеткой. Параллельно рабочие займутся восстановлением подпорных стен и укладкой тротуаров. В перспективе объект дополнят архитектурной подсветкой, новым освещением, ограждениями и смотровой площадкой.

Схема: Министерство транспорта Пермского края

Реконструкция путепровода над железной дорогой реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Генеральным подрядчиком строительства выступает Мостоотряд №123 (филиал АО «Уралмостострой»).

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