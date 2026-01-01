Апелляция в Пермском краевом суде утроила выплату пострадавшему от стрельбы водителю Инцидент случился два года назад в Березниках Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Пермский краевой суд встал на сторону водителя большегруза из Березников, увеличив размер компенсации морального вреда за применение против него охотничьего оружия. Сумма выплаты выросла в три раза — с 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Как ранее писал «Новый компаньон», конфликт произошёл летом 2024 года: злоумышленник дважды выстрелил по кабине КАМАЗа, которым управлял потерпевший. В результате мужчину осыпало осколками стекла, что привело к появлению ссадин. Факт причинения телесных повреждений был подтверждён судебно-медицинской экспертизой. Суд признал стрелка виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и приговорил его к 180 часам обязательных работ.

Изначально Березниковский городской суд оценил перенесенные истцом физические и нравственные страдания всего в 30 тыс. руб. при требовании в 300 тыс. руб. При вынесении решения первая инстанция сослалась на материальное положение осужденного и наличие «грубой неосторожности» со стороны самого дальнобойщика.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда признала такой подход неправомерным. Апелляционная инстанция указала, что умышленные и заранее спланированные действия ответчика с применением огнестрельного оружия исключают возможность снижения выплат из-за поведения жертвы.

«Определенный судом первой инстанции размер компенсации не отвечает принципам разумности и справедливости», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

При этом запрашиваемые водителем 300 тыс. руб. были сочтены избыточными, так как истец не предоставил медицинских документов о серьёзном нарушении психоэмоционального состояния или прохождении лечения после инцидента. Итоговая сумма возмещения была установлена в 100 тыс. руб.

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