В Прикамье водитель легковушки стрелял по КамАЗу Инцидент произошёл в Березниках Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по автомобилю КамАЗ. Происшествие случилось 21 июня в Березниках. Об этом сообщает perm.aif.ru.

По словам очевидцев, в ходе стрельбы водитель остался жив — пуля застряла в двери.

В полиции подтвердили факт стрельбы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что поводом для стрельбы послужил бытовой конфликт между двумя местными жителями.

«Мужчина 1963 г.р. произвёл выстрел из зарегистрированного охотничьего ружья в сторону кабины автомобиля КамАЗ, где находился второй участник инцидента», — рассказали в полиции.

В ходе стрельбы никто не пострадал. Повреждено лишь окно грузовика.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого уже задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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