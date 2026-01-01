В Перми утвердили обвинение по делу о массовом отравлении выпускников Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу, связанному с массовым отравлением людей в банкетном зале White Hall. Обвиняемой по делу проходит шеф-повар. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что в июне 2025 года организация, где работала фигурантка, обеспечивала выездное обслуживание торжеств для нескольких образовательных учреждений — как в банкетном зале Перми, так и на открытой площадке в Пермском округе. В обязанности женщины входил контроль соблюдения технологии приготовления блюд и санитарных норм. Однако следствие установило, что технологический процесс был грубо нарушен. Из-за халатности ответственного кулинара более 90 участников праздников, включая детей и их родителей, были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез» после употребления зараженной пищи.

Прокурор Перми изучил собранные материалы и утвердил обвинительное заключение. Шеф-повару инкриминируется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

«Фигурантка полностью осознавала риски, связанные с приготовлением еды для массового скопления людей, но пренебрегла базовыми правилами гигиены ради ускорения процесса», — прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.

Дело будет рассматриваться в Мотовилихинском райсуде Перми.

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