Алёна Бронникова В банкетном зале Перми, где отравились выпускники, эпидемиологи начали расследование У посетителей White Hall зафиксировали признаки кишечной инфекции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По факту массового отравления выпускников и их родителей, посетивших банкетный зал White Hall 25 июня, краевой Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование. К медикам с признаками, характерными для пищевой интоксикации, обратились около 30 посетителей заведения.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю после поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у жителей Перми незамедлительно приступило к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Предположительно, случаи связаны с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале White Hall в Перми», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в данный момент специалисты краевого центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы пищевой продукции и проводят комплекс лабораторных исследований. О результатах станет известно позже.

Ранее следком сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с предоставлением услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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