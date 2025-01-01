По факту отравления выпускников в Перми возбуждено уголовное дело В СМИ сообщается о 30 пострадавших Поделиться Твитнуть

В Перми Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело после сообщений в СМИ о массовых случаях пищевого отравления среди населения.

В следкоме отметили, что в Интернете опубликованы сведения о том, что 25 июня в медицинские учреждения обращались граждане с признаками, характерными для пищевой интоксикации, возникшей после посещения банкетных залов в Ленинском районе Перми.

В свете этих обстоятельств, по распоряжению главы регионального управления СК России Дениса Головкина, в местном следственном отделе возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 1 УК РФ (предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

Ранее прокуратура Пермского края объявила, что берёт на контроль ситуацию с отравлением граждан в одном из развлекательных заведений Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», речь может идти о последствиях выпускного банкета, который проходил 25 июня в банкетном зале White Hall. Ряд пермских СМИ сообщил, что с симптомами отравления обратились к медикам около 30 человек — выпускники и их родители.

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