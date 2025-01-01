Прокуратура Пермского края взяла на контроль историю с пищевым отравлением на выпускном банкете Массовое отравление произошло 25 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Официальные медиа Прокуратуры Пермского края сообщают, что надзорный орган взял на контроль ситуацию с отравлением граждан в одном из развлекательных заведений Перми.

По информации, которой располагает ведомство, с 25 июня 2025 года зарегистрированы не единичные случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Речь может идти о последствиях выпускного банкета, который проходил 25 июня в банкетном зале White Hall. Ряд пермских СМИ сообщает, что с симптомами отравления обратились к медикам около 30 человек – выпускники и их родители. В частности, VETTA сообщает о том, что родители выпускников школы № 2 имени Татищева консультируются с юристами по поводу дальнейших действий после того, как ухудшилось самочувствие у ряда школьников.

Прокуратура Пермского края намерена проконтролировать установление обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также результаты эпидемиологического исследования.

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