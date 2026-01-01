В минобре Прикамья объяснили, для чего вводятся оценки за поведение в школах Регион вошел в число первых субъектов России, где начнется тестирование системы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве образования Пермского края ответили на запрос «Нового компаньона» по поводу введения в некоторых школах региона системы оценок за поведение. Основной момент — оценка «направлена не на наказание учеников».

«Это инструмент, призванный поощрить тех, кто ведет себя хорошо. Для советников директоров по воспитанию эта оценка станет маркером: поможет видеть динамику класса, выявлять зоны риска и своевременно корректировать работу, не дожидаясь конфликтов как между школьниками, так и между учениками и педагогами», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале этой недели стало известно, что с нового учебного года в Пермском крае власти запускают пилотный проект по внедрению федеральной инициативы — выставлению оценок за поведение. Регион вошел в число первых субъектов России, где начнется тестирование системы.

Под эксперимент попадут десять учебных заведений, в том числе в Перми, Лысьве, Кунгуре, Соликамске и Гамово.

Проект охватит учеников параллелей с первого по восьмой класс. Вместо привычных пятерок за прилежание ведомство вводит трехуровневую шкалу квалификации поступков: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

По данным Минпросвещения РФ, аналогичная апробация параллельно пройдет еще в нескольких регионах страны, также выбравших по десять образовательных учреждений.

Согласно планам министерства, после завершения тестирования в 2026/27 учебном году единая модель оценки поведения будет масштабирована на все школы России к 1 сентября 2027 года.

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