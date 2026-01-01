Названы школы Прикамья, где начнут выставлять оценки за поведение В экспериментальном режиме новая система начнёт работать в десяти учебных заведениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве образования Пермского края «Новому компаньону» рассказали, в каких школах региона с 1 сентября 2026 года ученикам будут выставлять оценки за поведение. В рейтинг учебных заведений, где будет апробирована новая система, попадут ученики десяти школ: четырех в краевой столице и по одной-две в Лысьве, Кунгуре, Соликамске и Гамово.

Новая федеральная инициатива затронет параллели с первого по восьмой класс. Вместо привычных пятерок за прилежание ведомство вводит трехуровневую шкалу оценки поступков. Поведение учащихся будет квалифицироваться как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».

Пермский край вошел в число первых субъектов, где начнется тестирование этой системы — аналогичный формат параллельно запустится ещё в нескольких регионах России, также выбравших по десять образовательных учреждений.

В список пилотных площадок вошли:

— Пермь: лицей № 2, школа № 127 (с углублённым изучением предметов), школа № 96 и предметно-языковая школа «Дуплекс»;

— Лысьва: СОШ № 3 и 7;

— Кунгур: лицей № 1 и Плехановская СОШ;

— Соликамск: СОШ № 7;

— Гамово: средняя школа «Алгоритм».

По замыслу инициаторов проекта из федерального центра, если пермский этап пройдёт успешно, повсеместное внедрение аттестации за поведение во всех школах страны запланировано на сентябрь 2027 года.

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