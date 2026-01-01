Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае снимается фэнтези-комедия Съёмки продолжения популярного фильма про Бабу-Ягу проходят в Добрянском районе Поделиться Твитнуть

Светлана Ходченкова в фильме "Яга на нашу голову". Фото: kinopoisk.ru

В Пермском крае 20 июля стартовали съёмки фэнтези-комедии под рабочим названием «Баба-Яга на каникулах» (6+) — сиквела популярных фильмов «Баба-Яга спасает мир» (6 +) и «Баба-Яга спасает Новый год» (6+).

Первые два фильма был сняты режиссёром Кареном Захаровым в 2023 и 2024 годах. В роли Бабы-Яги, как и в предыдущих частях, снимается актриса Людмила Артемьева.

Съёмки сиквела проходят в селе Шемети Добрянского района Пермского края до 30 июля. Киногородок разместился на поляне рядом с конноспортивным комплексом. Жители деревни активно снимаются в массовке, создан специальных паблик в соцсетях «Кино Шемети».

«Новый компаньон» уже писал о съёмках детективного сериала в Перми, на ул. Пермской. За летний период в регионе пройдут съёмки пяти федеральных проектов — фильмов и сериалов.

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