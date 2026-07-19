Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми проходят съёмки детективного сериала Эти летом Пермский край примет пять федеральных кинопроектов Поделиться Твитнуть

В центре Перми в середине июля происходят съёмки одновременно двух фильмов.

Первый съёмочный процесс стартовал 10 июля, однако название и формат фильма пока не разглашаются.

16 июля стартовали съёмки телесериала, и Пермская кинокомиссия поделилась деталями проекта. В настоящее время на ул. Пермская, в администрации Ленинского района Перми, а также в Театральном сквере и других центральных локациях режиссёр Гузэль Киреева и оператор-постановщик Дмитрий Кувшинов снимают детективный сериал «По следу огня» (18 +) по сценарию Василия Абрашитова.

Кинорежиссёр Гузэль Киреева на съёмках в Перми. Фото: "Приор Продакшн"

Пожарный инспектор Полина Панфилова расследует пожар в баре, где погибли четыре человека, а её собственный муж чудом выжил. У Полины редкий диагноз — нарколепсия: в моменты стресса она мгновенно засыпает. Казалось бы, это должно мешать расследованию; но именно во сне её подсознание начинает восстанавливать картину той ночи — деталь за деталью, кадр за кадром. Следователь СК Игорь Лукин поначалу уверен: «видения» — это не доказательства; но чем дальше, тем яснее: память Полины хранит куда больше, чем она сама готова признать, и то, что всплывает в её снах, способно перевернуть всё дело.

Фильм производит компания «Приор Продакшн». В главных ролях: Кирилл Кяро, Марина Петренко, Константин Юшкевич, Анастасия Рысева, Кирилл Ковбас, Юлия Проскурякова, Александр Шаманов и другие актёры.

Как стало известно «Новому компаньону», в понедельник, 20 июля, в Перми, как говорят профессионалы, «замоторится» ещё один фильм. Таким образом, в городе будут вестись съёмки трёх картин одновременно.

По нашей информации, ещё два кинопроекта будут «моториться» в Пермском крае в августе. Их названия и локации пока неизвестны. Всего в этом летнем сезоне в Пермском крае будут работать пять съёмочных групп.

Пермская кинокомиссия активно набирает профессиональных и непрофессиональных актёров для работы в массовке, в эпизодических ролях и в качестве дублёров главных исполнителей.

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