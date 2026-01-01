«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подключился к ликвидации разлива нефти на пермской речке Ожидается подкрепление из Республики Коми Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Министерство природных ресурсов Пермского края опубликовало отчёт о работе межведомственной рабочей группы по выявлению, недопущению негативного воздействия и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

На заседании рабочей группы выступил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Ильшат Шарафутдинов. Руководитель предприятия доложил, что акваторию перекрывают 18 рубежей защитных заграждений, состоящих из 87 бонов.

Работа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в речках Пыж и Мулянка ведётся круглосуточно, к операции привлечены силы и средства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Приоритетной задачей остается сбор нефтепродуктов с водной глади, после чего специалисты приступят к рекультивации береговой линии.

21 июля была установлена дополнительная заградительная дамба в районе ул. Строителей, чтобы исключить попадание остатков нефтяной пленки в Каму. В ближайшие дни ожидается подкрепление из Республики Коми от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Будет направлено дополнительное аварийно-спасательное формирование, имеющее опыт в ликвидации подобных аварий.

Инспекторы Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Пермскому краю определили площадки для отбора проб грунта. Отбор образцов начнётся 22 июля.

Мониторинг атмосферного воздуха не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Работы по ликвидации последствий разлива продолжаются. Усилен мониторинг территории. Принято решение о проведении дополнительной воздушной разведки с применением БПЛА для точной оценки площади загрязнения.

Напомним, разлив нефтепродуктов на пригородных реках был замечен 17 июля. 18 июля на территории развлекательного «Манки-парка» был организован госпиталь для спасения пострадавших от экологического бедствия птиц.

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