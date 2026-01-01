Защитники природы просят помощи в спасении обитателей пермской речки Поделиться Твитнуть

Нефтяное пятно на Мулянке. Фото: Елена Плешкова

В Перми волонтёры пытаются спасти обитателей реки Мулянка, пострадавших от разлива нефтепродуктов.

Первые сообщения о разливе нефтепродуктов на воде появились в пятницу. Нефть попадает в Мулянку из речку Пыж, протекающую через осенцовский промузел. По словам зоозащитницы, основателя фонда «Обвинская роза» Елены Плешаковой, сейчас вода покрыта нефтяной плёнкой, над рекой стоит сильный запах.

В субботу на территории развлекательного парка «Манки парк» развернулся волонтерский штаб по оказанию помощи животным. Волонтёры отлавливают уток, отмывают их от нефтепродуктов и размещают в вольерах на территории парка.

Представители Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края совместно с Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой провели выездное обследование Мулянки. Специалисты взяли пробы воды для лабораторного анализа. Были дважды установлены боновые заграждения для предотвращения распространения нефти.

Ожидается приезд в волонтёрский лагерь представителей пермского зоопарка для оценки состояния птиц и решения их дальнейшей судьбы.

Зоозащитники просят о помощи — нужны волонтёры для спасения животных, а также материальная помощь: требуются физраствор, резиновые перчатки, малярный скотч, губки, одноразовые маски, крахмал и ненужная одежда. Обращаться в «Манки парк»: ул. Встречная, 28, тел.: +7 (342) 279-10-91, +7 (908) 248-22-58.

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