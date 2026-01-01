В Перми с 22 июля изменится график трёх автобусных маршрутов Автобусы №85 прекратят работу Поделиться Твитнуть

Со среды, 22 июля, в транспортной схеме Перми произойдут изменения. Автобусы №3, 51 и 71 будут продлены: их конечными пунктами станут станция Пермь I и Речной вокзал.

Одновременно с этим полностью прекращает работу автобусный маршрут №85. Высвободившийся подвижной состав администрация города направит на усиление маршрута №82, который испытывает повышенную нагрузку из-за жителей м/р Вышка I.

Нововведения коснутся не только маршрутов, но и инфраструктуры. Как ранее сообщал «Новый компаньон», уже с 18 июля на маршруте №64 начнёт действовать новая остановка «Бульвар Преображенского». Воспользоваться ей смогут пассажиры обоих направлений движения.

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали о технической готовности объекта. Для нового остановочного пункта были оборудованы посадочные площадки с заездными карманами для общественного транспорта, установлены современные павильоны ожидания, проведено освещение и организован безопасный пешеходный переход.

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