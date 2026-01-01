На улице Строителей в Перми появилась новая автобусная остановка Пункт «Бульвар Преображенского» появился на маршруте №64 Поделиться Твитнуть

С 18 июля на автобусном маршруте №64 появилась новая остановка «Бульвар Преображенского» в обоих направлениях. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».

Новая остановка улучшит транспортную доступность для жителей близлежащего жилого комплекса и м/р Заостровка.

В рамках строительства остановочного пункта были обустроены посадочные площадки с заездными карманами, установлены павильоны для ожидания автобусов, обеспечено освещение и создан пешеходный переход.

Теперь с введением остановки «Бульвар Преображенского» общее количество обустроенных остановок в Перми достигло 1300. За последние шесть лет в городе добавлено 145 новых остановочных пунктов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.