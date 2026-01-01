В Перми четыре «звезды» с Аллеи Доблести и Славы отвезли на ремонт Их вернут на место в середине августа Поделиться Твитнуть

Фото: Иван Петров

Пермяки обратили внимание, что на Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде не хватает «звёзд» у памятных плит выдающимся жителям Перми и людям, связанным с историей Прикамья. Как выяснил «Новый компаньон», эти объекты сейчас находятся на реставрации.

В департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми сообщили, что в конце июня эти объекты забрали для проведения работ по реконструкции надписи. Среди них — «звёзды», посвящённые одному из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века Сергею Белову, писателю и журналисту Аркадию Гайдару, первому ректору первого на Урале университета Константину Покровскому, а также изобретателю радио Александру Попову.

Фото: Иван Петров

«Ориентировочный срок завершения работ 14 августа», — пояснили «Новому компаньону» в мэрии Перми.

Напомним, летом 2024 года на Аллее Доблести и Славы установили три новые памятные «звезды»: первооткрывателю нефти и калийных руд на Западном Урале Павлу Преображенскому, выдающемуся металлургу, Герою Социалистического Труда, почётному гражданину города Перми Виктору Лебедеву и Сергею Белову.

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