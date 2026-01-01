В Перми на 12% снизилось количество летних веранд в заведениях общепита Сервис 2ГИС зафиксировал спад на фоне общероссийского тренда Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Сервис аналитики 2ГИС изучил летний общепит в 16 крупнейших городах России и выяснил, что гастроиндустрия страны меняет формат. Если по всей стране число заведений со столиками на улице выросло на 3%, то Пермь пошла против федерального тренда. В столице Прикамья количество таких локаций сократилось за год на 0,5% — до 183 точек (всего 12% от всех заведений города). При этом бизнес массово отказывается от капитальных конструкций: число классических летних веранд в Перми упало сразу на 9,2%. Сейчас их осталось всего 178.

Эксперты рынка связывают спад с уральским летом. Постоянные дожди не позволяют окупить вложения в открытые площадки — рестораторы отмечают, что в дождливые недели веранды работают в среднем всего два дня из семи, фиксируя убытки вместо прибыли. Из-за этого некоторые заведения начали закрывать сезон еще в июле, а городские власти даже разрешили работать летним площадкам дольше — до 1 ноября.

В целом по России доля кафе с открытыми посадками составляет около четверти: столики на улице есть у 15% заведений, а полноценные крытые веранды — у 16%. Лидерами по развитию формата стали южные регионы: в Краснодаре каждое четвертое заведение работает на улице (27%), тогда как в Москве этот показатель держится лишь на уровне 13-15%.

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