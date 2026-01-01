На реках Пыж и Мулянка в Перми развернули мобильный госпиталь для птиц Пермский зоопарк оказывает помощь в спасении пернатых Поделиться Твитнуть

Фото: страница Ольги Андриановой ВК / vk.ru/andrianova_za_pmo

Пермский зоопарк активно участвует в спасении водоплавающих птиц, пострадавших на реках Пыж и Мулянка. Специалисты учреждения организовали мобильный госпиталь, где временно разместили почти 30 пернатых. Волонтёры аккуратно отлавливают их, а зоологи проводят необходимые осмотры и лечение.

Помещения для временного содержания птиц предоставил парк отдыха «Манки-Парк», что позволило создать комфортные условия для реабилитации. Зоопарк также обеспечил обогревающими лампами и клетками, чтобы защитить птиц от переохлаждения.

Специалисты проводят поддерживающую терапию, направленную на детоксикацию и укрепление организма птиц. Наблюдение за их состоянием будет продолжаться до тех пор, пока не восстановится естественный защитный слой перьев. Как только это произойдёт, птицы будут выпущены обратно в их естественную среду обитания.

Напомним, нефть попадает в Мулянку из речку Пыж, протекающую через осенцовский промузел. По словам биолога, основателя фонда «Обвинская роза» Елены Плешковой, сейчас вода покрыта нефтяной плёнкой, над рекой стоит сильный запах. Ситуация с разливом нефти в реку находится на контроле Росприроднадзора, Пермской природоохранной прокуратуры и Министерства природы. Сейчас специалисты делают всё необходимое для ликвидации последствий.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.