В Перми волонтёры продолжают спасать животных после разлива нефтепродуктов в Мулянке На место происшествия приезжали специалисты пермского зоопарка Поделиться Твитнуть

Фото: страница Ольги Андриановой ВК / vk.ru/andrianova_za_pmo

В Перми из-за разлива нефтепродуктов, который начался 17 июля и попал в реку Мулянку через приток Пыж из осенцовского промузла, пострадала местная фауна. Вода покрыта нефтяной плёнкой, а над рекой стоит сильный запах. Как рассказала «Новому компаньону» Анастасия Старкова, координатор волонтёров, которые спасают животных и птиц, пострадавших во время происшествия, загрязнение реки сохраняется, работают службы «Лукойла» по откачке нефти из воды.

«В субботу и воскресенье было отловлено порядка 30 птиц. В основном — утки. Птиц отмыли, дали лекарства, поселили в теплое помещение. На данный момент за ними ведется наблюдение. Продолжаются поиски еще животных и птиц», — пояснила она.

Фото: страница Ольги Андриановой ВК / vk.ru/andrianova_za_pmo

На место экологической катастрофы приезжали также представители пермского зоопарка, чтобы оценить состояние спасённых особей и определить их дальнейшую судьбу. Анастасия Старкова уточнила, что среди них были ветеринар и зоолог, которые осмотрели птиц и дали рекомендации по их лечению и питанию.

По данным главы Пермского округа Ольги Андриановой, ситуация с разливом нефти в реку находится на контроле Росприроднадзора, Пермской природоохранной прокуратуры и Министерства природы. Сейчас специалисты делают всё необходимое для ликвидации последствий.

«По акватории рек продолжают работу поисковые группы, которые обследуют берега и водную поверхность, чтобы своевременно обнаружить животных и птиц, нуждающихся в помощи. Работа на реках не останавливается ни на час, и обнаруженное вовремя животное или птица получает шанс на возвращение в естественную среду», — сообщила чиновница на своей странице в соцсетях.

Напомним, в ответ на экологическое бедствие представители Министерства природных ресурсов Пермского края совместно с природоохранной прокуратурой провели обследование акватории, взяли пробы воды для анализа и дважды установили боновые заграждения для локализации пятна. На следующий день, 18 июля, на территории развлекательного парка «Манки парк» был развернут волонтёрский штаб, где специалисты отлавливают загрязненных уток, отмывают их от нефти и размещают в вольерах.

Зоозащитники во главе с основательницей фонда «Обвинская роза» Еленой Плешковой призвали неравнодушных граждан присоединиться к спасению животных. Для реабилитации птиц требуются физраствор, резиновые перчатки, малярный скотч, губки, одноразовые маски, крахмал и ненужная одежда. Обратиться за подробностями можно по телефонам +7 (342) 279-10-91 и +7 (908) 248-22-58 либо приехать в штаб по адресу: ул. Встречная, 28.

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