В Перми гендиректор «Инкаба» зарегистрировал новую инвестиционную компанию Её единственным владельцем стал Александр Смильгевич Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья 15 июля было зарегистрировано ООО «Инкаб Инвестиции». Единственным владельцем и генеральным директором новой структуры стал топ-менеджер производителя оптических кабелей АО «Инкаб Холдинг» Александр Смильгевич. Об этом свидетельствуют данные сервиса Rusprofile.

Согласно документам, уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы других организаций и венчурное инвестирование, пишет "Коммерсантъ-Прикамье".

Создание инвестиционного подразделения происходит на фоне масштабной реструктуризации группы:

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре 2024 года для управления активами был создан головной офис — АО «Инкаб Холдинг» с уставным капиталом 8 млрд руб., где Смильгевич также является единственным акционером и гендиректором.

В начале 2026 года холдинг заявил о проведении IPO (первичного публичного размещения акций). Незадолго до этого ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск ценных бумаг объемом 30 млн штук. После первичного размещения на Мосбирже компания привлекла более 2 млрд руб. (итоговый размер составил 2,038 млрд руб.). По словам Александра Смильгевича, средства направлены на развитие бизнеса.

АО «Инкаб» основано в 2007 году. Компания специализируется на разработке и производстве оптических и специальных кабелей для телекоммуникаций, энергетики, военной и смежных отраслей. До 2023 года у предприятия действовали производственные площадки в Европе и США, однако они были утрачены из-за введения антироссийских санкций.

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