Алёна Бронникова Пермский «Инкаб» зарегистрировал АО с уставным капиталом в 8 млрд рублей Владелец завода стал единственным акционером Поделиться Твитнуть

Пермский производитель оптических кабелей «Инкаб» расширил структуру. Генеральный директор и учредитель предприятия Александр Смильгевич 8 октября зарегистрировал АО «Инкаб Холдинг».

«Данный шаг предусмотрен уникальной стратегией завода по выводу на рынок новых видов кабеля. Холдинговая структура в форме АО создана для большей гибкости при привлечении финансирования в дальнейшем, в том числе долгосрочных инвестиций в рамках финансовой стратегии завода», — сообщается на сайте «Инкаба».

Согласно выписке ЕГРЮЛ, размер уставного капитала новой организации составляет 8 млрд руб. Генеральным директором и единственным акционером стал Александр Смильгевич. АО «Инкаб Холдинг» создан для ведения деятельности холдинговых компаний и консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

«Инкаб» основан в 2007 году в Перми, является разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей, которые используются в телекоммуникациях, энергетике, военной и других отраслях. Ранее у предприятия были также производственные площадки в Европе и США, но оно лишилось их в 2023 году из-за санкций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.