Максим Артамонов Пермский «Инкаб» остался без производственных площадок за рубежом Такое решение было принято из-за санкций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский производитель оптических кабелей — компания «Инкаб» — лишился своих производственных площадок за границей. Компания закрыла завод в Эрфурте (Германия), а также продала своё предприятие в Арлингтоне (США). Сейчас у «Инкаба» осталось только одно предприятие — в Перми. Сейчас «Инкаб» больше не закупает сырьё за рубежом и перешёл на продукцию российского АО «ОВС». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

При этом решение о юридическом разделении российских и зарубежных активов группы было принято ещё в марте прошлого года, через месяц после начала российской спецоперации на Украине.

Предприятие в Эрфурте, где у «Инкаба» было совместное производство с британской фирмой Emtelle, было полностью ликвидировано после введения антироссийских санкций. Завод в США был продан американским и европейским партнёрам, и теперь Incab America разрешено использовать прежнее название, однако это будет уже самостоятельная компания и она не будет иметь никакого отношения к Перми.

Напомним, на прошлой неделе руководители четырёх российских предприятий по производству оптического кабеля написали главе кабмина РФ Михаилу Мишустину открытое письмо с просьбой обратить внимание на антимонопольное дело, возбуждённое ФАС в отношении них. В числе подписантов был генеральный директор пермского ООО «Инкаб» Александр Смильгевич.

Пермский «Инкаб» основан в 2007 году, предприятие является разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Эти кабели используются в телекоммуникациях, энергетике, для военной и других отраслей. Среди клиентов: «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Россети», «РусГидро», «Полюс», «Роснефть», «Норникель», «Новатэк», «Газпром», «Лукойл» и многие другие. По данным на конец 2021 года, «Инкаб» занимал 32% российского рынка кабелей, 0,8% в Европе и 0,7% в США.

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