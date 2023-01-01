Руководство пермского «Инкаба» пожаловалось на ФАС Михаилу Мишустину Антимонопольное ведомство обвиняет несколько предприятий в сговоре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководители четырёх российских предприятий по производству оптического кабеля написали главе кабмина РФ Михаилу Мишустину открытое письмо с просьбой обратить внимание на антимонопольное дело, возбужденное ФАС в отношении них. В числе подписантов значится и генеральный директор пермского ООО «Инкаб» Александр Смильгевич.

В письме производители поясняют, что дело было возбуждено более трёх лет назад из-за заключённых ими долгосрочных договоров с американской компанией Corning Incorporated на поставку сырья — оптического волокна. В ФАС считают, что договоры препятствуют сотрудничеству предприятий с единственным российским производителем оптического волокна — АО «ОВС», и считают это нарушением антимонопольного законодательства.

Компании не согласились с предписанием антимонопольного ведомства и пытаются отстоять свою позицию в судах, где разбирательства всё ещё продолжаются.

«Несмотря на это, не дожидаясь окончания судебного процесса, ФАС спешит возложить многомилионные штрафы на всех участников»,— говорится в письме. — Мы понимаем, что ФАС, являясь одним из государственных органов, видит своей целью поддержку российских производителей. Но в данном случае, чтобы разглядеть нарушение, антимонопольная служба проявила крайнюю избирательность и даже изобретательность в подборе и оценке фактов. Чтобы прийти к «нужному» решению, ФАС не проводила анализ рынка и сложившихся на нём производственных цепочек и взаимосвязей; проигнорировала вопрос о качестве продукции российского производителя, которое далеко не сразу стало соответствовать другим — государственным же — стандартам; не обратила внимание на те условия, которые пыталась навязывать покупателям АО «ОВС»<...>; отбросила неспособность российского поставщика закрыть львиную долю потребности отечественного рынка в оптическом волокне».

Обращаясь к Михаилу Мушустину, компании заявляют, что не просят его принять их сторону, принимая, что решение о наличии или отсутствии нарушений в их действиях должен выносить суд, «но мы просим Вас обеспечить профессиональный — в истинном значении этого слова — подход со стороны Федеральной антимонопольной службы, соблюдение буквы закона, следование реальным интересам России в развитии рынков и именно в таком смысле — защиту чести мундира».

Пермский «Инкаб» основан в 2007 году, производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения. Доля на рынке РФ и СНГ — около 30%.

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