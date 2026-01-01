Депутат регионального парламента Прикамья и дочь экс-губернатора закрыли свои ИП Парламентарий несколько лет судится с семьёй Арзумановых из-за долгов Поделиться Твитнуть

Геннадий Шилов

Константин Долгановский

Бывший президент футбольного клуба «Амкар», депутат регионального парламента Геннадий Шилов прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 16 июля. С 2010 года парламентарий занимался торговлей пищевыми продуктами, а также арендой и управлением недвижимостью.

Примечательно, что днём ранее, 15 июля, свою предпринимательскую деятельность свернула Елена Арзуманова — дочь бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова. В течение последних пяти лет она работала на рынке операций с недвижимым имуществом, отмечает "Коммерсантъ-Прикамье".

Закрытие обоих ИП происходит на фоне затяжного корпоративного конфликта вокруг долгов семьи Арзумановых перед депутатом. По заявлению самого Геннадия Шилова, в 2024 году был признан банкротом сын Елены Арзумановой Михаил. Сумма его задолженности перед парламентарием составила 4,1 млн долларов США и 33,1 млн руб. Сейчас финансовый управляющий должника пытается оспорить ряд совершенных им сделок.

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