Внук экс-губернатора Прикамья признан банкротом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Михаил Арзуманов, бывший депутат Законодательного собрания Прикамья и внук экс-губернатора региона Геннадия Игумнова, признан банкротом. Принято решение о реализации его имущества. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Текст постановления пока недоступен.

Ранее сообщалось, что с иском в Арбитражный суд Пермского края обратилась финансовый управляющий Арзуманова Яна Вебер. В исковом заявлении она требует признать бывшего парламентария банкротом. До подачи иска в суд в отношении Арзуманова началась процедура реструктуризации долгов на основании заявления депутата и бывшего президента футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова. Ранее он предоставил Арзуманову займы на 340 млн руб.

Арзуманов был избран депутатом краевого парламента в 2016 году и проработал в заксобрании один срок.

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