Максим Артамонов Внук экс-губернатора Прикамья может стать банкротом В краевой арбитраж поступил соответствующий иск Поделиться Твитнуть

С иском в Арбитражный суд Пермского края обратилась финансовый управляющий бизнесмена и экс-депутата краевого парламента Михаила Арзуманова Яна Вебер. В исковом заявлении она требует признать бывшего парламентария банкротом. На это первым обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

До подачи иска в суд в отношении Арзуманова началась процедура реструктуризации долгов на основании заявления депутата и бывшего президента футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова. Ранее он предоставил Арзуманову займы на 340 млн руб.

Михаил Арзуманов — внук первого избранного губернатора Прикамья Геннадия Игумнова. Арзуманов был избран депутатом краевого парламента в 2016 году и проработал в заксобрании один срок.

Напомним, в марте экс-депутата заксобрания Прикамья Владимира Подкорытова признали банкротом. А ранее ещё несколько бывших депутатов городского и краевого уровней оказались фигурантами дел о банкротстве, в частности, Виктор Плюснин и Егор Заворохин. Также несостоятельным был признан бывший депутат Пермской городской думы Сергей Захаров.

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