Экс-депутат заксобрания Прикамья Владимир Подкорытов признан банкротом Он избирался в парламент в 2016 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Владимир Подкорытов, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края, объявлен банкротом, в отношении него будет начата процедура реструктуризации долгов. Такое решение вынес краевой арбитражный суд. На документ в картотеке суда, опубликованный 7 марта, первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Мотивировочного решения пока нет.

Заявление о признании Владимира Подкорытова банкротом поступило в суд 30 октября 2023 года. Сумма требований к нему составляет 35,5 млн руб. Ранее истец был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся правовой деятельностью. Рассмотрение дела о банкротстве откладывалось ранее из-за того, что в ноябре прошлого года Владимиру Подкорытову было отправлено определение о принятии заявления о его банкротстве по адресу регистрации. Однако это заявление было возвращено почтой с отметкой «истек срок хранения». В результате суд решил повторно отправить извещение должнику по адресу его регистрации и обязал его представить в арбитраж и истцу отзыв на заявление.

Владимир Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2016 году по одномандатному округу №17. В сентябре 2019 года его признал виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, которые должны были быть использованы для взыскания налогов, сборов и страховых взносов, также в особо крупном размере, Ленинский районный суд. Согласно приговору, Подкорытов умышленно не удерживал налог на доходы физических лиц с зарплаты и дивидендов владельцам на сумму более 16,1 млн руб. в период с 2017 по 2018 год. Генеральный директор также скрыл более 11,1 млн руб. в период с целью покрыть задолженность предприятия по налогам и сборам в размере 9 млн руб.. Суд вынес приговор депутату в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. В октябре 2019 года полномочия Подкорытова в краевом парламенте были досрочно прекращены по решению большинства депутатов.

В последнее время несколько бывших депутатов городского и краевого уровней оказались фигурантами дел о банкротстве. Среди них были Виктор Плюснин, Егор Заворохин, Михаил Арзуманов. Также несостоятельным был признан бывший депутат Пермской городской думы Сергей Захаров.

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