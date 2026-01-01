В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Таиланд Программа возобновится в октябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аэропорт Большое Савино опубликовал информацию о прямых рейсах из Перми на популярный курорт Пхукет (Таиланд). В расписании воздушной гавани указано, что чартерная программа стартует 26 октября 2026 года и продлится до 18 марта 2027 года. Первым на это обратил внимание "Коммерсантъ-Прикамье".

Всего запланировано 12 рейсов, которые выполнит авиакомпания Nordwind Airlines. Длительность полёта составит 9 часов 10 минут, рейсы будут выполняться раз в неделю.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в расписании аэропорта Большое Савино появилось новое направление. Авиаперевозчик «Руслайн» выполнит два рейса в Сухум: 20 и 27 июля, с вылетом в 16:15 и возвращением в 23:15. Рейсы в Абхазию и обратно будут выполняться на 50-местных самолётах Bombardier CRJ100/200. Полёт займет три часа. Как рассказали в «Руслайне», билеты в одну сторону стоят от 10 441 руб., включая все сборы авиакомпании, но возможны дополнительные агентские сборы.

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