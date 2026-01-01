В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Абхазию Пока анонсировано два перелёта Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В расписании аэропорта Большое Савино появилось новое направление. Авиаперевозчик «Руслайн» выполнит два рейса в Сухум: 20 и 27 июля с вылетом в 16:15 и возвращением в 23:15.

Рейсы в Абхазию и обратно будут выполняться на 50-местных самолётах Bombardier CRJ100/200. Полёт займет три часа. Как рассказали в «Руслайне», билеты в одну сторону стоят от 10 441 руб., включая все сборы авиакомпании, но возможны дополнительные агентские сборы.

Порядок въезда в Абхазию и выезда из страны для иностранных граждан, включая россиян, регулируется Законом Республики Абхазия «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия».

Для пересечения границы необходимо предъявить общегражданский паспорт РФ или заграничный паспорт. Детям до 14 лет потребуется заграничный паспорт или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ. Важно: на свидетельстве о рождении ребёнка должен быть проставлен «красный штамп», подтверждающий гражданство Российской Федерации.

Дети до 18 лет могут выезжать из России в Абхазию с одним из родителей без доверенности от второго. Однако свидетельство о рождении должно быть у ребёнка, даже если у него есть паспорт (внутренний или заграничный). Это необходимо для подтверждения родства с сопровождающим.

Гражданам России виза для посещения Абхазии не требуется на срок до 90 дней.





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