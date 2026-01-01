Глава СК взял на контроль ситуацию с переселенцами в Прикамье

Ранее в следкоме по региону возбудили уголовное дело из-за некачественного жилья для льготников

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Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин
  Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обращением жителей города Чайковского. 

Как сообщает Информационный центр СК России, через соцсети в приёмную главы ведомства поступило обращение от граждан льготной категории. В прошлом году им предоставили квартиры в новостройке на ул. Кочетова, куда они переехали из аварийного жилья. Однако в процессе эксплуатации дома были выявлены многочисленные строительные дефекты: повреждена и протекает кровля, на фасаде образовались трещины, осыпаются потолочные покрытия. Самостоятельные обращения жильцов в различные инстанции не принесли результатов, меры к устранению нарушений приняты не были.

В связи с этим в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин потребовал доложить как о предварительных, так и об окончательных результатах расследования, а также о проводимой работе по восстановлению нарушенных прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее Информационный центр СК РФ сообщал о других проверках в регионе по жалобам на ветхое жильё — например, о доме в переулке Школьном с износом конструкций выше 95%

Кроме того, в мае 2025 года глава СКР уже давал поручение разобраться с состоянием дорог под Чайковским.

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