Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Прикамье Износ здания в Чайковском оценивается в 95% Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Чайковском. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

В приёмную Бастрыкина через социальные сети обратилась жительница Пермского края. Она рассказала о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Школьном переулке Чайковского. Речь идёт о двухэтажном доме 1957 года постройки, физический износ здания оценивается в 95%. В связи с этим в 2017 году его признали аварийным.

При этом предоставить благоустроенное жильё гражданам должны только в 2027 году, а выплата компенсаций для приобретения другого жилья не производится. Со слов обратившейся, многочисленные обращения в различные инстанции не помогли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерия Александровича Сафонова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.