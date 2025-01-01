Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Прикамье
Износ здания в Чайковском оценивается в 95%
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Чайковском. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
В приёмную Бастрыкина через социальные сети обратилась жительница Пермского края. Она рассказала о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Школьном переулке Чайковского. Речь идёт о двухэтажном доме 1957 года постройки, физический износ здания оценивается в 95%. В связи с этим в 2017 году его признали аварийным.
При этом предоставить благоустроенное жильё гражданам должны только в 2027 году, а выплата компенсаций для приобретения другого жилья не производится. Со слов обратившейся, многочисленные обращения в различные инстанции не помогли.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.