В пермском ТРК «СпешиLove» заработал первый этаж после простоя из-за ливней Сильные дожди парализовали функционирование здания 16 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торгово-развлекательный комплекс «СпешиLove» в Перми возобновил работу. Первый этаж здания, который был недоступен для посетителей с 16 июля из-за подтопления прилегающей территории, снова открылся.

Оба входа на цокольный и первый этажи со стороны парковки разблокированы. По данным администрации комплекса, опубликованным в официальной группе ВКонтакте, большинство арендаторов уже начали обслуживание покупателей. В их числе — магазины «Ария хоум», «Люксоптика», «Лэтуаль», «Аксион», «Альбанна», «Аврора», «Заповедник», «Империя сумок», «Мильстрим», «Аскона», «Виларди», «Про мебель», а также супермаркет «Ашан».

Представители торговой площадки предупредили, что в продуктовом отделе временно ограничен ассортимент скоропортящихся товаров. Несколько отделов ещё завершают проветривание помещений и расстановку продукции, поэтому начнут работу с небольшой задержкой.

Верхние уровни торгового центра не закрывались ни на один день. Пока нижняя часть здания была изолирована, посетители могли попасть в медицинский центр, кинотеатр, боулинг, семейный парк развлечений и рестораны на втором, третьем и четвертом этажах через центральный вход со стороны ул. Спешилова. Эти зоны продолжат функционировать в прежнем режиме.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 16 июля из-за подтопления прилегающей территории в связи с сильными дождями администрация «СпешиLove» приняла решение закрыть первый этаж. Магазины, располагающиеся там, не работали.

При этом другие торговые точки, медицинский центр, кинотеатр, боулинг, семейный парк развлечений и рестораны на 2, 3 и 4 этажах продолжали функционировать в обычном режиме.

Инцидент обошелся без пострадавших как среди персонала, так и среди гостей комплекса.

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