В пермском ТРК из-за подтопления закрыли магазины на первом этаже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за подтопления прилегающей территории в связи с сильными дождями администрация пермского ТРК «СпешиLove» приняла решение закрыть первый этаж. Магазины, располагающиеся там, не работают с 16 июля.

При этом другие торговые точки, медицинский центр, кинотеатр, боулинг, семейный парк развлечений и рестораны на 2, 3 и 4 этажах продолжают функционировать в обычном режиме.

Вход на верхние этаже осуществляется через центральный вход со стороны ул. Спешилова.

В ТРК подчеркнули, что пострадавших из-за подтопления нет.

О возобновлении работы магазинов на первом этаже будет сообщено дополнительно.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.