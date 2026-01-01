За неделю в Пермском крае выпала месячная норма осадков Пермские синоптики подвели итоги после аномальных дождей в регионе Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

С 10 по 16 июля на территорию Пермского края обрушились проливные дожди. По данным ГИС-центра ПГНИУ, причиной стихии стало влияние каспийского циклона, который принес в регион порцию влажного воздуха (40—50 мм) с влагосодержанием. В течение всей недели эта воздушная масса господствовала над регионом в системе барической депрессии, формируя условия для сильных и продолжительных ливней.

Всего за семь дней во многих районах выпало от 70% до 100% месячной нормы осадков, а местами — полторы нормы:

— Оханск: 132 мм;

— Центр Перми (автоматическая метеостанция Визит-центра Егошиха): 142 мм;

— Пермь (Архиерейка): 119 мм;

— Пермь (Бахаревка): 117 мм;

— Кын: 121 мм;

— Лысьва: 81 мм;

— Чайковский: 74 мм.

На остальных метеостанциях показатели составили менее 50 мм, а в Усть-Черной — всего 7 мм.

Синоптики отмечают несколько случаев очень сильных дождей, когда выпадало более 30 мм осадков за 12 часов. Так, 10 июля в Кыну выпало 78 мм за сутки (из них 45 мм ночью). В Оханске в ночь на 12 июля — 51 мм за 12 часов. Вечером 13 июля в Октябрьском было 40 мм за 12 часов, а днём 15 июля в Оханске — 37 мм за 12 часов;

Столица Прикамья также пострадала от обильных осадков: в ночь на 16 июля в микрорайоне Архиерейка выпало 58 мм, на Бахаревке — 64 мм, а на Гайве — 39 мм за 12 часов.

Напомним, стихия привела к пяти зафиксированным случаям дождевых паводков, нанесших материальный ущерб: 10—11 июля — в селе Кын, вечером 11 июля — в Кизеле, в ночь на 14 июля и днём 15 июля — в Октябрьском округе, вечером 15 июля и в ночь на 16 июля — в Пермском округе и в Перми.

Специалисты также отметили, что еще более масштабные последствия циклонов были зафиксированы в соседней Свердловской области.

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