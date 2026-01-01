Дожди в Прикамье прекратятся только к выходным Ожидается значительное, хотя и кратковременное похолодание Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

На этой неделе в южных районах Пермского края сохранится избыток осадков, высока вероятность сильных ливней и дождевых паводков. Первая половина недели будет умеренно теплой, но в пятницу ожидается кратковременное, но значительное похолодание: дневная температура может опуститься ниже +15°C. В результате средняя температура недели будет на 1-2°C ниже нормы. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В понедельник на севере края сохранится сухая погода, а над южными районами пройдёт холодный фронт циклона - это создаст условия для сильных ливней с вытеснением влажной воздушной массы вверх. Наиболее интенсивные дожди ожидаются на юге края, а к вечеру могут достичь Перми. Днём в центральных районах и Перми возможны прояснения. Температура ночью составит +13…+18°C, днем +20…+25°C, в Перми ночью +15…+17°C, днём около +22°C. Севернее Березников осадков не ожидается.

Во вторник зона дождей сместится на север, и сильные осадки ожидаются уже в Перми. Наибольшее количество осадков выпадет на юге края. Ночью температура будет +13…+18°C, днем +20…+25°C, в Перми ночью +15…+17°C, днём около +22°C. К северу от Березников осадков не будет.

В среду центр циклона окажется над южными районами края. Днём будут формироваться очаги ливневых осадков, местами возможны дожди до 30 мм за 12 часов. Существенные прояснения вероятны только на севере края. Ночью температура составит +13…+18°C, днем +18…+23°C, в Перми ночью +15…+17°C, днём +20…+22°C.

В четверг в крае продолжатся ливневые дожди с локальными грозами, преимущественно в дневное время. В центре и на юге края больше шансов на прояснения, чем в среду. Ночью температура будет +13…+18°C, днём +20…+25°C, в Перми ночью +15…+17°C, днём +22…+24°C.

В пятницу ночью на севере края начнётся похолодание, а утром и днём — на остальной территории. Оно будет сопровождаться новыми сильными дождями, особенно на юго-востоке края. Возможны ночные температуры +12…+17°C, днём +10…+15°C, вечером около +10°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северного ветра.

В субботу зона осадков окончательно сместится в Зауралье. В Пермском крае днем, вероятно, прояснится, и температура немного повысится, до +16…+21°C.

В воскресенье, по предварительным прогнозам, будет малооблачно, и температура поднимется до +21…+26°C, что вернет её к норме после двух дней похолодания.





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