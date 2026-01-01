Производитель спецсталей из Подмосковья хочет взыскать с «Пермских моторов» 402 млн рублей Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

АО «Ступинская металлургическая компания» (СМК) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием взыскать с АО «ОДК — Пермские моторы» 401,9 млн руб. задолженности по договору поставки. Суд принял дело к производству.

Известно, что примерно 358,2 млн руб. — это долг пермского предприятия за уже изготовленный и отгруженный товар (по товарным накладным), а около 43,6 млн руб. — за продукцию, которую изготовили, но она пока хранится на складе истца.

Напомним, что в апреле 2026 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил другой иск СМК к «ОДК — Пермские моторы». Тогда с ответчика взыскали около 235,3 млн руб. по тому же договору поставки (он заключён в августе 2023 года). Так что текущий спор — это, по сути, продолжение разногласий по тому же контракту.

Первое судебное заседание по новому иску назначено на 25 августа 2026 года.

АО «Ступинская металлургическая компания» (АО «СМК») зарегистрировано 1 июня 1999 года. Общество специализируется на производстве изделий из жаропрочных никелевых, титановых сплавов и специальных сталей для различных отраслей промышленности. Продукция компании используется в авиастроении, космической, атомной промышленности, энергетике, машиностроении, судостроении и нефтегазовой отрасли. Компания зарегистрирована в Домодедово Московской области. С марта 2024 года управление СМК передано внешней управляющей организации — АО «Объединённая управляющая компания АМР-СМК». Финансовые показатели компании с 2022 года закрыты.

АО «ОДК-Пермские моторы» — одно из ведущих предприятий в сфере авиационного и промышленного двигателестроения в России. Входит в состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Госкорпорации «Ростех». Основные направления деятельности — производство авиационных двигателей и изготовление промышленных газотурбинных установок.

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