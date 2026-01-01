Производитель спецсталей из Подмосковья отсудил у «Пермских моторов» 235 млн рублей Также пермяки должны выплатить 1,6 млн рублей госпошлины

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск АО «Ступинская металлургическая компания» о взыскании 235,3 млн руб. с АО «ОДК-Пермские моторы». Как сообщили «Новому компаньону» в суде, решение принято 21 апреля.

Иск компании из Подмосковья поступил в арбитраж в январе 2026 года. Металлургическая компания потребовала от моторостроителей погасить долг по договору поставки продукции, заключённому ещё в августе 2023 года. Пермяки задолжали 235 млн 258,7 тыс. руб.

Решением суда с «Пермских моторов» будет взыскана вся сумма, а также 1,6 млн руб. расходов по уплате госпошлины.

В суде отметили, что решение ещё может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

АО «Ступинская металлургическая компания» (АО «СМК») зарегистрировано 1 июня 1999 года. Общество специализируется на производстве изделий из жаропрочных никелевых, титановых сплавов и специальных сталей для различных отраслей промышленности. Продукция компании используется в авиастроении, космической, атомной промышленности, энергетике, машиностроении, судостроении и нефтегазовой отрасли. Компания зарегистрирована в Домодедово Московской области. С марта 2024 года управление СМК передано внешней управляющей организации — АО «Объединённая управляющая компания АМР-СМК». Финансовые показатели компании с 2022 года закрыты.

АО «ОДК-Пермские моторы» — одно из ведущих предприятий в сфере авиационного и промышленного двигателестроения в России. Входит в состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Госкорпорации «Ростех». Основные направления деятельности — производство авиационных двигателей и изготовление промышленных газотурбинных установок.

