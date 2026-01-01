На участке Кишерть – Шумково в Пермском крае восстановлено движение поездов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около полуночи 17 июля на участке Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги было возобновлено движение поездов по одному из путей. Пассажирские составы следуют по своим маршрутам, а РЖД предпринимает усилия для минимизации задержек. Параллельно продолжаются работы по восстановлению движения на втором пути.

Более 300 железнодорожников устраняют последствия схода шести вагонов грузового поезда, который произошел в ночь на 16 июля. Работы осложняются неблагоприятными погодными условиями, включая непрекращающийся дождь и сильное обводнение местности.

Рабочие убрали вагоны, сошедшие с с путей, и проводят земляные работы по созданию насыпи и подготовке основания для укладки новой рельсошпальной решетки.

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