Литр бензина в Пермском крае подорожал за неделю более чем на полтора рубля Почти на два рубля выросла цена АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС Прикамья на 13 июля составила 79,60 руб. за литр, что на 1,59 руб. больше, чем неделей ранее.

АИ-92 подорожал до 75,96 руб. за литр (+1,47 руб.), АИ-95 стоит в среднем 81,99 руб. (+1,66 руб.), а бензин АИ-98 — 96,22 руб. (+1,9 руб.). Дизельное топливо подорожало до 89,44 руб. за литр (+1,53 руб.).

Ранее «Новый компаньон» писал, что за предыдущую неделю средняя цена литра бензина в Пермском крае выросла на 4,56 руб.

С 7 по 13 июля бензин автомобильный подорожал в 78 субъектах Российской Федерации.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.