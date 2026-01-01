Литр бензина в Пермском крае подорожал за неделю на 4,56 рубля

Цена дизельного топлива выросла до 87,91 рубля

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АЗС, бензин, топливо, заправка

  Константин Долгановский

По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС Прикамья на 6 июля составила 78,01 руб. за литр, что на 4,56 руб. больше, чем неделей ранее.

АИ-92 подорожал до 74,49 руб. за литр (+4,11 руб.), АИ-95 стоит в среднем 80,33 руб. (+4,98 руб.), а бензин АИ-98 — 96,22 руб. (+24 коп.). Дизельное топливо подорожало до 87,91 руб. за литр.

С 30 июня по 6 июля бензин автомобильный подорожал в 82 субъектах Российской Федерации. Снижение цен зафиксировано только в Тюменской области (кроме автономных округов) (-0,7%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 22 по 29 июня средняя цена литра бензина выросла на 3,29 руб.

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