Бензин в Пермском крае за неделю подорожал более чем на три рубля На 2 рубля 61 копейку выросла цена литра дизеля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС Прикамья на 29 июня составила 70,16 руб. за литр, что на 3,29 руб. больше, чем неделей ранее.

АИ-92 подорожал на 3,33 руб., до 70,38 руб. за литр, АИ-95 стоит в среднем 75,35 руб. (+3,32), а бензин АИ-98 — 95,98 руб. (+44 коп.). Дизельное топливо подорожало до 81,86 руб. за литр (+2,61 руб.).

С 22 по 29 июня изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего автомобильное топливо подорожало в Севастополе (+30%). Снижение цен на бензин произошло в Московской области (-1,6%) и Москве (-0,7%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что за неделю с 16 по 22 июня средняя цена бензина выросла на полтора рубля.

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