В Прикамье средняя цена бензина выросла за неделю на полтора рубля Дизельное топливо стало дороже на 1,75 рубля Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС Прикамья на 22 июня составила 70,16 руб. за литр, что на 1,49 руб. больше, чем неделей ранее.

АИ-92 подорожал на1,58 руб. до 67,05 руб. за литр, АИ-95 стоит в среднем 72,03 руб. (+1,43), а бензин АИ-98 — 95,54 руб. (+40 коп.). Дизельное топливо подорожало до 81,86 руб. за литр (+1,75 руб.).

С 16 по 22 июня изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 78 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего автомобильное топливо подорожала в Республике Дагестан (+16,5%) и Чеченской Республике (+15,2%).





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