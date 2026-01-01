Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото Пермской транспортной прокуратуры

Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту схода грузовых вагонов на перегоне Кишерть—Шумково Свердловской железной дороги.

В надзорном ведомстве сообщили, что в ночь на 16 июля в Пермском крае на 1566 км перегона Кишерть—Шумково произошёл сход с рельсов пяти гружёных полувагонов и локомотива грузового поезда № 2314.

По предварительным данным, причиной аварии стал локальный размыв земляного полотна. Пострадавших в результате инцидента нет.

Движение пассажирских и грузовых составов в обоих направлениях приостановлено до завершения восстановительных работ.

Угроза экологической безопасности отсутствует.

Специалисты оценивают состояние подвижного состава и инфраструктуры, привлечена специализированная техника для устранения последствий.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку на месте происшествия, контролируя соблюдение законодательства о безопасности ж/д транспорта и эксплуатацию путей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что следователи Центрального МСУТ СК России приступили к проверке обстоятельств схода ж/д вагонов в Пермском крае.

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