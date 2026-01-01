Из-за схода вагонов в Пермском крае с 16 июля меняется движение электричек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 16 июля в Пермском крае внесены изменения в расписание пригородных поездов. Это связано с проведением восстановительных работ на участке Кишерть—Шумково Свердловской железной дороги, сообщили в СвЖД.

Поезда №6192 (Верещагино—Кордон) и №7164 (Пермь—Кордон) теперь следуют только до ст. Кунгур. На участке Кунгур—Кордон они не ходят. В Кунгуре пассажиры этих поездов будут пересаживаться на автобусы, которые доставят их до Кишерти.

Также отменен поезд №7175/7163 (Шаля—Кордон—Пермь II).

Поезда №7166 (Пермь—Кишерть) и №7170 (Верещагино—Кишерть) следуют до Кунгура, но не продолжают путь дальше, до Кишерти.

Ранее «Новый компаньон» писал об изменениях в движении поездов дальнего следования.

Напомним, в ночь на 16 июля на перегоне Кишерть—Шумково в Пермском крае произошёл сход вагонов грузового поезда, перевозившего глинозём. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

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