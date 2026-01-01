Суд признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего топ-менеджера «Пермского порохового завода» Сергею Холоимову реструктуризируют долги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается дело о финансовой несостоятельности Сергея Холоимова, ранее занимавшего пост заместителя генерального директора по правовым вопросам на ФКП «Пермский пороховой завод». Инициатором процесса выступил предприниматель Константин Карпов.

К участию в деле привлечен сам Пермский пороховой завод, в пользу которого с Холоимова уже взыскано более 542 млн руб. в счёт возмещения материального ущерба по уголовному делу. Сам же иск Карпова основан на невозврате частного долга: бизнесмен выиграл гражданское разбирательство и получил исполнительный лист на сумму свыше 515 тыс. руб. (из переданных под расписку 600 тыс. руб. заёмщик вернул только 100 тыс. руб.)

По итогам судебного заседания заявление Константина Карпова было признано обоснованным. В отношении Сергея Холоимова введена процедура реструктуризации долгов.

Как ранее писал «Новый компаньон», Сергей Холоимов имеет действующую судимость по громкому делу о финансовых махинациях на предприятии. В октябре 2025 года Мотовилихинский районный суд Перми признал его виновным в хищении почти 600 млн руб. у завода и легализации преступных доходов.

По итогам разбирательства экс-заместитель гендиректора был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. руб. Его сообщники — Руслан и Константин Кондратьевы — также получили длительные сроки заключения (9 и 8 лет соответственно) и крупные денежные взыскания.

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