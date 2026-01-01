В Перми началась процедура банкротства бывшего топ-менеджера порохового завода Ранее Сергея Холоимова судили за мошенничество в особо крупном размере

Константин Долгановский

В арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом Сергея Холоимова, ранее занимавшего пост заместителя генерального директора по правовым вопросам на ФКП «Пермский пороховой завод». Инициатором обращения стал предприниматель Константин Карпов, который ранее выиграл суд против Холоимова и взыскал с него 515 тыс. руб. задолженности.

Заявление было зарегистрировано в судебной картотеке 23 апреля. Основанием для обращения стало неисполнение бывшим руководителем обязательств по возврату долга. Первым на это обратило внимание издание «РБК-Пермь».

Сергей Холоимов уже имеет судимость по громкому делу о финансовых махинациях на предприятии. В октябре 2025 года суд признал его виновным в хищении почти 600 млн руб. у завода, а также в легализации преступных доходов.

По итогам разбирательства Холоимова приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу 700 тыс. руб. Его подельники — Руслан и Константин Кондратьевы — тоже получили длительные сроки заключения и крупные денежные взыскания.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.