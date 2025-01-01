Елена Бардукова Бывший замдиректора Пермского порохового завода приговорён к семи годам лишения свободы Его сообщники будут отбывать наказание восемь и девять лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Экс-руководитель юридического подразделения Пермского порохового завода Сергей Холоимов признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, — в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств соответственно. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и штраф в размере 700 тыс. руб. Также вынесены приговоры в отношении ещё двух фигурантов дела — владельца ООО «Прокси» Руслана и руководителя ООО «Промресурс» Константина Кондратьевых. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Руслан Кондратьев приговорён к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб., его сын Константин — к восьми годам и штрафу в 800 тыс. руб. Отбывать наказание все трое будут в колонии общего режима.

Также в суде пояснили, что в пользу ФКП «Пермский пороховой завод» солидарно со всех троих взыскано 472,7 млн руб. С Руслана Кондратьева и Сергея Холоимова в счёт возмещения материального ущерба в пользу ППЗ взыскано 96,3 млн руб. Также в солидарном порядке с Руслана и Константина Кондратьевых в счёт возмещения материального ущерба в пользу АО «НИИПМ» («Научно-исследовательский институт полимерных материалов») взыскано 57,3 млн руб.

Напомним, бывшего руководителя юридического подразделения ППЗ Сергея Холоимова следователи ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю задержали в 2023 году в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере со средствами, выделенными ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). Как сообщал «Коммерсантъ-Прикамье», деньги были похищены при выполнении работ по укомплектованию предприятия оборудованием и оснасткой с целью выполнения гособоронзаказа.

